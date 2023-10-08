МО Израиля пообещало «небывалый ответ» сектору Газа на атаки ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля даст «небывалый ответ» сектору Газа, который запомнят на 50 лет. Об этом пишет The Times of Israel.

«Правила войны изменились. Цена, которую должен будет заплатить сектор Газа, будет очень высокой», — подчеркнул он.

По словам Галанта, действительность в анклаве будет изменена «на поколения вперед».

До этого ЦАХАЛ нанес авиаудары по 120 объектам ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.