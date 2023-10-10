В США заявили о возможных последствиях войны в Израиле для Украины

Журналист CNN Стивен Коллинсон выразил мнение, что в политических кругах США, вероятно, все чаще будет звучать мнение о необходимости Белого дома перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.

По словам Коллинсона, последствия нападения на Израиль могут негативно повлиять на другой приоритет американского лидера Джо Байдена — конфликт на Украине.

«Республиканцы, которые уже выступают против увеличения помощи Киеву, вероятно, будут утверждать, что Вашингтон должен отдать приоритет своему старому другу (Израилю. — «Газета.Ru») и не может позволить себе помочь обоим», — отметил обозреватель.

Коллинсон также считает, что Израиль получит более мощное оружие из США, чем Украина. В частности, речь может идти о ракетах-перехватчиках для «Железного купола».

До этого экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ларри Джонсон высказывал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может утратить военную поддержку стран Запада в связи с конфликтом в Израиле.

Издание New York Post также обращало внимание, что координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби едва не заплакал в прямом эфире телеканала CNN, когда обсуждал с ведущим нападение ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.