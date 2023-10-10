В США рассказали об опасении Зеленского из-за событий на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ларри Джонсон считает, что Владимир Зеленский может утратить военную поддержку стран Запада в связи с конфликтом в Израиле. Об этом сообщается в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары — Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки...» — обратил внимание бывший сотрудник американского ЦРУ.

По словам Джонсона, теперь Зеленский появляется на публике во всем черном.

«Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», — уточнил собеседник.

Как допускает Джонсон, вскоре западные союзники станут переключать свое внимание с Украины на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал слова Зеленского о «желании» России начать войну вокруг Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.