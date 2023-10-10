Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что переговоры о россиянах в плену ХАМАС не будут публичными

Сенатор Карасин ждет активных переговоров о судьбе пленных россиян в секторе Газа

close
100%
Yousef Mohammed/Global Look Press

Россия продолжит настаивать на прекращении кровопролития из-за конфликта боевиков ХАМАС и Израиля, но это не помешает вести переговоры об освобождении россиян-заложников из палестинского плена. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Самое главное, что палестинцы предложили начать переговоры о судьбе наших сограждан, и это серьезно воспринято. Способы и пути переговоров — это уже вопросы тактики. О них не принято говорить в интервью, но я убежден, что посольство и соответствующие структуры в Москве активно займутся этим, потому что жизнь наших граждан самое дорогое, что у нас есть. При всем том, что вчера говорил наш министр [иностранных дел] Сергей Лавров, мы по прежнему настаиваем на прекращении кровопролития и страданий гражданских лиц. Будем из этого исходить и делать все, чтобы посадить стороны за стол переговоров. Но одно другому не мешает. Переговоры по судьбе наших граждан, я думаю, будут активно вестись», — сказал Карасин.

Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что среди захваченных в плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Он уточнил, что ведутся контакты с Россией. Агентству РИА Новости в ХАМАС сообщили, что точных данных о количестве и гражданстве заложников у них пока нет.

9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова эвакуировать россиян, желающих покинуть Израиль и Палестину. Он отметил, что в Израиле проживает большое число российских граждан, и власти РФ озабочены их судьбой в текущей ситуации.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва контактирует с палестинцами и проверяет информацию о том, что лица с российским гражданством находятся в числе заложников боевиков ХАМАС.

Ранее посольство РФ рассказало о поиске пропавших в Израиле россиян.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий