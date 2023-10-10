В Совфеде заявили, что переговоры о россиянах в плену ХАМАС не будут публичными

Россия продолжит настаивать на прекращении кровопролития из-за конфликта боевиков ХАМАС и Израиля, но это не помешает вести переговоры об освобождении россиян-заложников из палестинского плена. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Самое главное, что палестинцы предложили начать переговоры о судьбе наших сограждан, и это серьезно воспринято. Способы и пути переговоров — это уже вопросы тактики. О них не принято говорить в интервью, но я убежден, что посольство и соответствующие структуры в Москве активно займутся этим, потому что жизнь наших граждан самое дорогое, что у нас есть. При всем том, что вчера говорил наш министр [иностранных дел] Сергей Лавров, мы по прежнему настаиваем на прекращении кровопролития и страданий гражданских лиц. Будем из этого исходить и делать все, чтобы посадить стороны за стол переговоров. Но одно другому не мешает. Переговоры по судьбе наших граждан, я думаю, будут активно вестись», — сказал Карасин.

Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что среди захваченных в плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Он уточнил, что ведутся контакты с Россией. Агентству РИА Новости в ХАМАС сообщили, что точных данных о количестве и гражданстве заложников у них пока нет.

9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова эвакуировать россиян, желающих покинуть Израиль и Палестину. Он отметил, что в Израиле проживает большое число российских граждан, и власти РФ озабочены их судьбой в текущей ситуации.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва контактирует с палестинцами и проверяет информацию о том, что лица с российским гражданством находятся в числе заложников боевиков ХАМАС.

Ранее посольство РФ рассказало о поиске пропавших в Израиле россиян.