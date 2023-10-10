Экс-сотрудник ЦРУ указал на изменения в поведении Зеленского из-за войны в Израиле

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает», так как его страна может лишиться военной поддержки стран Запада из-за конфликта между ХАМАС и Израилем. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, <…> теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», — сказал Джонсон.

С его точки зрения, теперь западные союзники Киева переключатся на военную помощь Израилю. В иностранных СМИ уже начали уделять меньше внимания Украине, считает экс-агент ЦРУ.

«Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», — подытожил эксперт.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен оказывать помощь как Израилю, так и Украине и добиваться выделения средств для Киева.

Чиновник подчеркнул, что США являются достаточно крупной, экономически жизнеспособной и динамичной страной для того, чтобы поддерживать и Украину, и Израиль.

Ранее в России оценили возможности Запада поддерживать Израиль и Украину одновременно.