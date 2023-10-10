Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России оценили возможности Запада поддерживать Израиль и Украину одновременно

Пушков отверг возможность Запада поддерживать Израиль и Украину одновременно

close
100%
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что у США и Европы нет возможности одновременно участвовать в нескольких кризисах, поставляя в разные точки мира финансы и вооружение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это не так, как бы этого ни хотелось западному альянсу», — считает Пушков.

Он подчеркнул, что «финансирование далеких войн становится все более сложным и менее популярным» из-за обострения внутренних проблем и падения рейтингов правящих партий. Поэтому правительства США и Европы не заинтересованы в длительном конфликте на Ближнем Востоке, который отвлекает внимание от ситуации на Украине, написал парламентарий.

До этого телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в конгрессе активно обсуждают, может ли помощь Израилю быть связана с увеличением финансирования Украины.

Законодатели обеих партий предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Украины, несмотря на противодействие со стороны некоторых членов-республиканцев в палате представителей и сенате.

До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта никак не повлияет на отправку Украине помощи от Евросоюза.

Ранее в Белом доме назвали важным оказание помощи как Израилю, так и Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий