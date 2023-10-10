В России оценили возможности Запада поддерживать Израиль и Украину одновременно

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что у США и Европы нет возможности одновременно участвовать в нескольких кризисах, поставляя в разные точки мира финансы и вооружение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это не так, как бы этого ни хотелось западному альянсу», — считает Пушков.

Он подчеркнул, что «финансирование далеких войн становится все более сложным и менее популярным» из-за обострения внутренних проблем и падения рейтингов правящих партий. Поэтому правительства США и Европы не заинтересованы в длительном конфликте на Ближнем Востоке, который отвлекает внимание от ситуации на Украине, написал парламентарий.

До этого телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в конгрессе активно обсуждают, может ли помощь Израилю быть связана с увеличением финансирования Украины.

Законодатели обеих партий предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Украины, несмотря на противодействие со стороны некоторых членов-республиканцев в палате представителей и сенате.

До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта никак не повлияет на отправку Украине помощи от Евросоюза.

Ранее в Белом доме назвали важным оказание помощи как Израилю, так и Украине.