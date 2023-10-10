В Белом доме назвали важным оказание помощи как Израилю, так и Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен оказывать помощь как Израилю, так и Украине и добиваться выделения средств для Киева. Об этом, ссылаясь на выступление Кирби на брифинге, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, американская администрация считает важным помощь и Израилю, и Украине. Поэтому поддержка Киева должна быть продолжена. Кирби подчеркнул, что Белый дом по-прежнему добивается одобрения запроса о дополнительном финансировании Украины, чтобы в оказании помощи Киеву не было паузы продолжительностью даже в один день.

Он отметил, что США и Израиль связывает длительное сотрудничество в сфере обороны и что имеющиеся пока у Белого дома полномочия и ассигнования позволят ему помогать Израилю. Кирби сказал, что в случае необходимости администрация без колебаний обратится в конгресс за дополнительным финансированием помощи Израилю.

Чиновник подчеркнул, что США являются достаточно крупной, экономически жизнеспособной и динамичной страной для того, чтобы поддерживать и Украину, и Израиль.

Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение дополнительных средств Израилю со стороны США «в ближайшие дни».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».