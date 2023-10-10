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МИД Израиля поблагодарил Блинкена за позицию США в противостоянии с ХАМАС

Глава МИД Израиля Коэн поблагодарил Блинкена за поддержку со стороны США

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Ronen Zvulun/Reuters

Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил благодарность за поддержку еврейского государства со стороны администрации Байдена в противостоянии с ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в заявлении, Коэн поблагодарил Блинкена от имени Израиля за «нерушимую поддержку в это тяжелое время».

«Дух исторических связей США и Израиля, приверженность США нашей [Израиля] безопасности четко отражаются в той поддержке, которую мы получаем от администрации президента Байдена», — заявил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил своему коллеге из США Джо Байдену, чтобы предупредить его о начале наземной операции в секторе Газа. Как отмечается, Нетаньяху заявил Байдену, что на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость, поэтому Израиль должен будет ответить на атаку ХАМАС «большей силой».

До этого американский сенатор Джош Хоули на фоне происходящей ситуации на Ближнем Востоке призвал предоставить Израилю все финансовые средства, которые предполагались для Украины.

Ранее госсекретарь США удалил пост с призывом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

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