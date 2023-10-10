В Москву прибыл премьер Ирака

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву с визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ас-Судани встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Также они пообщаются в формате рабочего завтрака. Главными темами станут безопасность на Ближнем Востоке, а также вопросы энергетики и логистики.

Кроме того, премьер-министр Ирака 11 октября примет участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Отмечается, что Путин ожидает, что визит ас-Судани будет продуктивным.

До этого сообщалось, что Путин на будущей неделе намерен принять участие в Российской энергетической неделе и провести переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

21 сентября глава иракского министерства иностранных дел Фуад Хусейн говорил, что премьер-министр Ирака выразил надежду на посещение России до конца года.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».