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Блинкен переговорил с отстраненным президентом Нигера

Глава Госдепа Блинкен провел телефонный разговор с Мохамедом Базумом

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Elizabeth Frantz/Reuters

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом, сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом информирует ТАСС.

В заявлении отмечается, что Блинкен подтвердил признание избранного демократическим путем гражданского правительства и выразил уверенность в том, что оно является наилучшим партнером Нигера в области безопасности и развития региона.
США также призвали освободить всех незаконно задержанных в результате военного переворота.

26 июля группа военных из президентской гвардии объявила о свержении президента Базума и создании Национального совета спасения родины под руководством командующего гвардией Абдурахмана Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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