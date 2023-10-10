МИД РФ анонсировал запуск горячей линии для студентов в Израиле

Замглавы МИД РФ Константин Могилевский заявил, что Министерство образования и науки России готово предложить помощь студентам, оказавшимся в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что речь идет о студентах всех национальностей — израильских, палестинских и иных — оказавшихся в зоне конфликта.

«Горячая линия Минобрнауки России заработает уже в самое ближайшее время», — сообщил Могилевский.

До этого МИД РФ сообщил о продолжающихся рейсах российских авиакомпаний из Тель-Авива в Махачкалу, Сочи и Минеральные воды.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.