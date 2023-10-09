Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит судьба человечества

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с руководителем демократического большинства в сенате США Чаком Шумером заявил, что то, как Пекин и Вашингтон будут взаимодействовать друг с другом перед лицом вызовов, определит будущее человечества. Об этом сообщает AFP.

«То, как Китай и Соединенные Штаты будут взаимодействовать друг с другом перед лицом перемен и потрясений в мире, определит будущее и судьбу человечества», — заявил Си.

Он также отметил, что у Китая есть «1000 причин для улучшения китайско-американских отношений, но ни одной причины их разрушать». Как подчеркнул председатель КНР, связи между государствами являются «самыми важными двусторонними отношениями в мире».

До этого сообщалось, что делегация американских сенаторов посетит Китай, где рассчитывает провести встречу с главой государства Си Цзиньпином.

По словам члена верхней палаты конгресса США от штата Айдахо Майка Крапо, в состав делегации войдут представители обеих партий — Демократической и Республиканской. Также ожидается, что в КНР отправится руководитель демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

Если парламентариям удастся добиться проведения переговоров с китайским лидером, одной из ключевых тем обсуждения станет деятельность компании Micron Technology.

Ранее посольство КНР в США заявило, что Пекин и Вашингтон поддерживают связь по теме двусторонних контактов и консультаций. Таким образом в дипмиссии прокомментировали возможность встречи президента КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Ранее США ввели санкции в отношении 42 компаний из КНР.