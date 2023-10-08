США ввела санкции в отношении 42 компаний КНР

США ввели ограничения на торговлю с 42 китайскими компаниями из-за поддержки ими поставок процессоров и других компонентов для военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает Reuters.

Минторг США добавил 42 китайские компании в список экспортного контроля. Причиной стала поставка России американских микросхем, которые используются в высокоточном оружии. Помимо КНР в список включены 7 компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании.

Представитель Минторга Китая заявил, что это решение — сигнал о том, что США пресекут поставки американских технологий российскому ВПК. «Соединенные Штаты должны немедленно исправить свою неправильную практику и прекратить необоснованное подавление китайских компаний», — говорится в заявлении Министерства торговли КНР.

Компании включаются в список юридических лиц США, когда Вашингтон считает, что они представляют угрозу национальной безопасности или внешней политике США. После этого поставщики должны получить труднодоступные лицензии на поставку товаров компаниям, включенным в список, уточняет издание.

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