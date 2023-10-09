Посол в России назвал главную цель операции Израиля в секторе Газа

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что главной целью еврейского государства является разрушения всей инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. Его цитирует РИА Новости.

«Оно (военное положение в Израиле. — Газета.Ru») может продлиться долго... пока наша главная цель не будет достигнута, а это разрушение всей инфраструктуры ХАМАС, чтобы все, что было, никогда больше не повторилось», — сказал дипломат.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.