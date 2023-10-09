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Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

Премьер Микати: Ливан не желает вступать в конфликт Израиля и Палестины

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Mohamed Azakir/Reuters

Ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС. Его слова передает локальное информагентство NNA.

«Мы не хотим, чтобы Ливан вступил в войну», — сказал премьер.

По словам Микати, Бейрут нацелен на поддержание безопасности и стабильности на юге государства, сохранении спокойствия на «голубой линии», разделяющей Ливан и Израиль, а также соблюдение резолюции СБ ООН 1701 по прекращению нарушений Израилем суверенитета Ливана по суше, морю и воздуху.

Ливанский премьер призвал мировое сообщество повлиять на Израиль.

7 октября 2023 года вооруженные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля. На Ближнем Востоке вспыхнул новый военный конфликт, который уже сравнивают с войной Судного дня, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года. С особенностями боевых действий и в перспективах палестино-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму.

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Война в Израиле
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