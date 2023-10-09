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Французский политик назвал рабом свою страну перед хозяином-Германией

Во Франции заявили о конце союза с Германией и предательстве Макрона

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Vincent Isore/Global Look Press

Франция больше не является союзником Германии, она скорее раб в паре с ФРГ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Пары Франция — Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин — раб, и, к сожалению, мы здесь рабы», — сказал политик.

По мнению Филиппо, Франция политически уступает Германии во всем и это нормально, ведь германское руководство думает о национальных интересах. А французские правители между тем предают свою страну, подчиняясь чужим интересам, в частности Вашингтона и Брюсселя, указал лидер «Патриотов».

Так Филиппо прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Германию, где он должен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Издание Financial Times писало, что Макрон и Шольц не могут достичь взаимопонимания и консенсуса, что влияет на принятие решений Евросоюза, в частности по Украине.

Politico в свою очередь отмечало, что разногласия Германии и Франции мешают расширению и реформированию Евросоюза.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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