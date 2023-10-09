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Барбекю в Белом доме связали с безразличием Байдена к войне в Израиле

Политолог Ярошенко: очевидно, что Байден не принимает решений по Израилю

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Kevin Lamarque/Reuters

Проведение барбекю в Белом доме в разгар военных действий в Израиле говорит о том, что президент США Джо Байден не вовлечен в реальную политику, считает политолог Алексей Ярошенко. Американский лидер не принимает никаких решений касательно конфликта на Ближнем Востоке, завил он телеканалу «360».

По мнению политолога, в проведении барбекю «нет ничего удивительного». «[Байден] вообще большой любитель отдыха и отпусков. С этой точки зрения в очередной раз можно отметить, что лидер американского государства не субъектен. Даже таким важным для американцев конфликтом, как палестино-израильский, он не занимается», — сказал Ярошенко.

Для политической элиты президента США политолог назвал «удобным», объяснив это тем, что он позволяет разбираться в конфликте и принимать решение другим людям.

«Центр власти не находится в Белом доме, он не находится в руках Байдена», — убежден эксперт.

Напомним, в США раскритиковали Байдена из-за организации в воскресенье вечеринки с барбекю в Белом доме, напомнив, что в это время в Израиле идет война, а террористы держат американцев в заложниках.

Ранее также сообщалось, что администрация Байдена работает над срочной переброской оружия Израилю.

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