Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти принесли много зла народу страны, но самим украинцам надо решать, что делать дальше. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 9 октября, представитель Кремля обсудил перспективы проведения президентских выборов на Украине.

«Что делать со своим режимом, должен думать народ Украины. Ясно, что режим киевский очень много зла принес народу Украины. Но что они будут с ним делать — это уже их выбор, это не наш с вами выбор», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, у России свои задачи, планы и власти продолжают работать над их выполнением.

До этого стало известно, что в ЕП заявили, что поддержат Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины. Евродепутат от Германии Гуннар Бек сказал, что в содружестве давно сделали выбор в пользу действующего президента. По словам депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, ему трудно представить, чтобы ЕС поддержал другого кандидата.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.