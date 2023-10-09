После провала украинского контрнаступления и урезания западной помощи президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации, полагают авторы статьи индийской газеты Tribune India.

В публикации говорится, что правительство Украины может спровоцировать фатальные утечки радиации на собственных ядерных объектах и ​​обвинить Россию в потенциальной эскалации военных действий.

Журналисты также пишут, что создаваемый в медиа нарратив о том, что движимые «патриотизмом» украинские вооруженные силы находятся в шаге от того, чтобы нанести серьезное поражение России, был полностью разоблачен.

По мнению авторов статьи, разочарование Запада, которое может проявится в возможном прекращении военной поддержки, делают Зеленского «очень опасным человеком».

«Он может оказаться похожим на пресловутого раненого тигра», — говорится в материале.

До этого обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн писал, что западные страны могут прекратить оказывать Украине военную помощь.

В начале октября конгресс США принял проект финансирования правительства без выделения денег Украине. Так называемый шатдаун привел бы к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск, увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм.

Ранее в Германии заявили, что Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории.