В Израиле обсудят вступление оппозиции в чрезвычайное правительство

Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя партии «Национальное единство» Бенни Ганца в понедельник утром намерены обсудить вхождение партии в чрезвычайное правительство. Об этом сообщает газета Haaretz.

«Представители Нетаньяху и Ганца запланировали встречу на утро понедельника, чтобы обсудить включение партии Ганца в правительство», — уточнили в публикации.

По данным издания, переговоры возглавит адвокат Нетаньяху Михаэль Рабелло, а от «Национального единства» будет присутствовать член партии Ронен Авиани. В обсуждении может принять участие также секретарь кабинета министров Йосси Фукс.

До этого лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство. Президент Израиля Ицхак Герцог счел уместным его создание.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».