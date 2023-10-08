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Дуда призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле

Президент Польши Дуда призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле

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Grabowski Foto/Shutterstock

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что не стоит преувеличивать серьезность ситуации вокруг Израиля. Об этом он заявил Polsat.

«Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были», — сказал Дуда.

По его словам, в данном регионе велись войны, которые никогда не приводили к мировым войнам. Однако он отметил, что на Ближнем Востоке давно не было ничего подобного.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Эрдоган заявил, что ВС Турции могут снова начать операцию у южных границ страны.

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Война в Израиле
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