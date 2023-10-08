Польский МИД призвал палестинское ведомство осудить нападение на Израиль

Польский министр иностранных дел Збигнев Рау сообщил, что попросил палестинского коллегу Рияда аль-Малики осудить нападение на Израиль. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х («икс», ранее Twitter).

Он также отметил, что он провел телефонные переговоры с аль-Малики.

«Я призвал к осуждению этих действий и заявил о необходимости региональной координации, чтобы остановить насилие, в результате которого погибли сотни людей», — сказал Рау.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.