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Госсекретарь США провел телефонный разговор с президентом Государства Палестина

Блинкен заявил Аббасу, что ждет мер по восстановлению стабильности в регионе

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу в телефонном разговоре, что ожидает от него шагов, направленных на восстановление стабильности в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, Блинкен высказался о том, что американская сторона осуждает действия ХАМАС против Израиля, а также призвал всех руководителей в регионе осудить их.

Госсекретарь также призвал палестинскую администрацию продолжить и активизировать шаги по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном берегу реки Иордан.

Аббас заявил в разговоре с Блинкеном, что неспособность мирового сообщества принудить Израиль выполнять международные законы ведет ситуацию к взрыву с непредсказуемыми последствиями.

До этого президент США Джо Байден поручил поручил помощникам активизировать контакты с представителями Израиля, Палестиной и странами Европы. 

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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