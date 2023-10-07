Учредитель Царьграда считает настоящее время «эпохой Путина»

Учредитель Царьграда Константин Малофеев поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Нам, гражданам России, и нашим друзьям, и врагам за рубежом, и будущим историкам предельно ясно, что мы живем в эпоху Путина», — подчеркнул Малофеев, поясняя, что это время, когда «Россия встала с колен, оправилась от колониальных и позорных 90-х годов, навела порядок с ваххабитами и бандитами внутри себя и вернулась в Русский Мир».

Основатель Царьграда пожелал, чтобы об этом было написано в учебниках истории для «школьников Российской Империи будущего».

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения, который проводит на рабочем месте, провел ряд телефонных переговоров с главами нескольких государств СНГ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жизненный путь Владимира Путина является «ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству».