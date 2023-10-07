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Посол России в Израиле дал прогноз по урегулированию ситуации в стране

Викторов: нет оснований говорить о скором урегулировании на Ближнем Востоке

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Fatima Shbair/AP

Беспрецедентная эскалация на Ближнем Востоке не дает оснований надеяться на скорое урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Дипломат отметил, что «прогноз — дело неблагодарное», и назвал текущую ситуацию «действительно, беспрецедентным за последние много десятилетий обострением», которое «дает, в общем-то, плохие надежды рассчитывать в ближайшие дни на какое-то решение этого вопроса».

«Эскалация идет небывалая», — резюмировал посол.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее армия Израиля заявила, что вернула контроль над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа.

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Война в Израиле
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