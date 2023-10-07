В ЕС призвали немедленно остановить насилие в зоне конфликта

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно остановить насилие в зоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается в заявлении от имени ЕС, передает РИА Новости.

«Мы призываем немедленно прекратить бессмысленные атаки и насилие, которые только еще больше усилят напряженность и серьезно подорвут стремление палестинского народа к миру», — сказано в сообщении.

Боррель также обратил внимание, что важно работать в направлении прочного и устойчивого мира посредством активизации усилий в рамках ближневосточного мирного процесса.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Зеленский прокомментировал нападение на Израиль.