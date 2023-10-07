Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС призвали немедленно остановить насилие в зоне конфликта

ЕС призвал немедленно прекратить насилие в зоне конфликта Израиля и Палестины

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно остановить насилие в зоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается в заявлении от имени ЕС, передает РИА Новости.

«Мы призываем немедленно прекратить бессмысленные атаки и насилие, которые только еще больше усилят напряженность и серьезно подорвут стремление палестинского народа к миру», — сказано в сообщении.

Боррель также обратил внимание, что важно работать в направлении прочного и устойчивого мира посредством активизации усилий в рамках ближневосточного мирного процесса.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Зеленский прокомментировал нападение на Израиль.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий