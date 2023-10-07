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Турция отреагировала на конфликт Израиля и Палестины

МИД: Турция готова помочь в деэскалации напряженности Израиля и Палестины

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Турция заявила о готовности внести свой вклад в деэскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что Анкара глубоко обеспокоена напряженностью в Израиле и Палестине и решительно осуждает гибель мирного населения.

«Акты насилия и эскалация не принесут никому пользы. Призываем стороны действовать сдержанно, избегать импульсивных шагов. Турция всегда готова внести максимальный вклад для взятия ситуации под контроль, прежде чем события перерастут в новую фазу и распространятся на более широкую территорию. Продолжаем интенсивные контакты с заинтересованными сторонами», — отметили в турецком МИД.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС захватил КПП «Эрез» на границе сектора Газа.

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