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В США раскритиковали Клинтон за слова о сторонниках Дональда Трампа

Fox News: консерваторы раскритиковали Клинтон из-за слов о сторонниках Трампа

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Charlie Neibergall/AP

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подверглась критике со стороны консервативного сообщества после ее заявлений о том, что сторонников Дональда Трампа необходимо «депрограммировать» из-за их политической позиции. На это обратил внимание Fox News.

Так, главный редактор журнала Federalist заявила Молли Хемингуэй, что Клинтон «призывает к перевоспитанию политических оппонентов», назвав такое развитие событий «авторитаризмом».

Республиканец от штата Миссури, сенатор Джош Хоули также заметил, что высказывание Хиллари Клинтон является «чистым авторитаризмом». По его словам, она раскрыла «истинную программу левых» по планам правительства сокрушить любую оппозицию.

«Хиллари снова разоблачает тоталитарный соблазн своих радикальных корней…. Откажутся ли демократы от этого бесстыдного намека на принуждение?..» — написал журналист Fox News Дэвид Асман на своей странице в соцсети X.

До этого Хиллари Клинтон сравнила сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа с сектантами. В интервью телеканалу CNN она констатировала необходимость «депрограммировать» тех, кто поддерживает республиканца.

По ее словам, необходимо провести «формальное депрограммирование членов секты» MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой». — «Газета.Ru»). Так, Клинтон назвала тех, кто продолжает поддерживать кандидата в президенты США после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее Хиллари Клинтон обратилась к Владимиру Путину по имени.

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