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В МИД России обвинили Британию в эскалации напряженности в Европе

Захарова: перебросив Typhoon в Польшу, Британия ведет к эскалации напряженности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости высказалась о решении Великобритании отправить четыре истребителя Typhoon на авиабазу Польши.

По ее словам, Соединенное Королевство «в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе». Как обратила внимание дипломат, ранее Лондон поставил Украине британские танки и снаряды к ним с обедненным ураном, а затем передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.

«Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Все это звенья одной цепи», — сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Она заявила, что подобные шаги укладываются в логику Запада по созданию кризисных ситуаций и управлению ими для достижения своих военно-политических целей. Как указала Захарова, российская сторона видит в решении британских властей разместить истребители Королевских военно-воздушных сил (ВВС) на польской территории «очередное подтверждение планов Лондона по усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов».

Захарова также отметила, что, «если кто-то рассчитывает на размещение самолетов Typhoon в Польше как на фактор «устрашения» России, то он рискует крупно просчитаться».

«Очевидно, что использование Лондоном фантомных страхов восточноевропейских «прифронтовиков» для дальнейшей милитаризации региона едва ли будет способствовать его стабильности и безопасности», — добавила она.

До этого глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил получение республикой истребителей Eurofighter Typhoon, которые стране отправила Британия.

О том, что многоцелевые истребители Typhoon появятся на территории Польши, рассказывал глава британского оборонного ведомства Грант Шэппс. Эту поставку он назвал «мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне якобы существующей угрозы вторжения со стороны России.

Ранее сообщалось, что Британия хочет отправить своих военных на Украину, а флот — в Черное море.

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