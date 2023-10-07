Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Словакия прекратила военную помощь Украине

Politico: правительство Словакии заявило о прекращении военной помощи Киеву

close
100%
Depositphotos

Временное правительство Словакии заявило, что республика прекращает оказывать военную помощь Украине. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на представителя словацкого кабмина.

Как говорится в публикации, «уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять» Киеву военную технику.

Politico указывает, что соответствующее решение было принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки украинского государства.

До этого президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине сразу после парламентских выборов, на которых победила партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Как сообщалось, Министерство обороны Словакии должно было направить Киеву очередной пакет военной помощи, который был утвержден прежним правительством, однако Чапутова не согласовала это решение, подчеркнув, что необходимо «уважать результаты демократических выборов», и призвав дождаться формирования новой коалиции.

Партия Smer-SD обещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». По мнению президент Словакии, игнорирование позиции Smer-SD, как и других партий, «могло бы создать досадный прецедент на будущее».

Ранее сообщалось, что в Словакии граждане возмущены щедрой поддержкой властями украинских беженцев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий