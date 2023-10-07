Стало известно, что Словакия прекратила военную помощь Украине

Временное правительство Словакии заявило, что республика прекращает оказывать военную помощь Украине. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на представителя словацкого кабмина.

Как говорится в публикации, «уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять» Киеву военную технику.

Politico указывает, что соответствующее решение было принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки украинского государства.

До этого президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине сразу после парламентских выборов, на которых победила партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Как сообщалось, Министерство обороны Словакии должно было направить Киеву очередной пакет военной помощи, который был утвержден прежним правительством, однако Чапутова не согласовала это решение, подчеркнув, что необходимо «уважать результаты демократических выборов», и призвав дождаться формирования новой коалиции.

Партия Smer-SD обещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». По мнению президент Словакии, игнорирование позиции Smer-SD, как и других партий, «могло бы создать досадный прецедент на будущее».

Ранее сообщалось, что в Словакии граждане возмущены щедрой поддержкой властями украинских беженцев.