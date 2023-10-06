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В Словакии граждане возмущены щедрой поддержкой властями украинских беженцев

FT: граждане Словакии возмущены беженцами с Украины на дорогих автомобилях

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Depositphotos

В Словакии пожаловались на то, что благодаря финансовой поддержке со стороны властей украинские беженцы чувствуют себя комфортнее, чем ее граждане. Об этом пишет обозреватель газеты Financial Times Рафаэль Миндер, который посетил деревню Чонковце, находящуюся в десяти километрах от границы с Украиной.

Словаки не хотят полностью перестать помогать приехавшим в страну с Украины людям, но настроение в Чонковце по отношению к ним сильно изменилось за последний год, пишет Миндер.

«За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — приводят в статье слова бывшего мэра деревни Яна Скиба.

Автор статьи отмечает, что подобное настроение граждан, недовольных щедростью Братиславы по отношению к украинским беженцам на фоне бедности в восточных районах страны, усиливается на всей территории Словакии.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине очередного пакета военной помощи.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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