Трамп заявил, что Украине стоит отдать области с русскоязычным населением России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует отдать области с русскоязычным населением России. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Just the News.

По словам экс-главы Белого дома, он мог бы договориться о сделке.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», — сказал он.

По мнению бывшего американского лидера, таким образом Киев сможет сохранить свою страну.

Он также указал, что позиция администрации президента США Джо Байдена, которая состоит в том, что Вашингтон не перестанет поддерживать Украину до победного конца, «приведет к третьей мировой войне».

До этого Трамп говорил, что мог бы не допустить начало украинского конфликта, понизив цену за баррель нефти до $40.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле текущего года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и предложил обратиться к нему с просьбой решить этот конфликт. Политик также пообещал сказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Ранее Трамп заявил, что при его президентстве никогда бы не было проблем с РФ и Украиной.