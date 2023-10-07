В Раде обвинили Зеленского в подавлении оппозиции Украины

Депутат Верховной рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подавляет оппозицию в стране с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное время. Об этом он написал в своей статье для британского издания Conservative Woman.

Как утверждает парламентарий, правительство Украины «продолжает запрещать своим оппонентам, включая него самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях».

Он также заявил, что оппозиционные политики зачастую не могут принимать участие в официальном новостном освещении боевых действий. По его словам, правящая партия «Слуга народа» занимает свыше 70% доступного депутатам эфирного времени. Как считает Гончаренко, президентский блок представлен в СМИ больше, чем предполагает его доля в парламенте.

Кроме того, он отметил, что правительство ведет борьбу с оппозиционными изданиями. В качестве примера депутат привел обыски у одесского СМИ «Думская» в мае 2023 года. По мнению Гончаренко, цель расследования заключалась в нем.

Также он выразил мнение, что Зеленский должен перестать «разрушать фундамент украинской демократии».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в украинской армии идут разговоры о том, чтобы «убрать» Зеленского.

До этого экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим Зеленского.

Ранее политолог назвал два способа, как Зеленского могут лишить должности президента Украины.