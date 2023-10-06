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Лукашенко заявил, что Зеленский «ведет себя абсолютно правильно»

Лукашенко назвал правильными действия Зеленского

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, требуя от западных стран постоянной помощи, поступает правильно. Об этом сообщает «Пул Первого»

Он подчеркнул, что россияне и журналисты говорят о том, что Зеленский «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно».

«Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — считает Лукашенко.

По его мнению, Украина подготовилась к оборонным действиям до начала конфликта и создала эшелонированную оборону.

До этого Лукашенко заявил, что если на Украине состоятся президентские выборы, то победу на них одержит не нынешний глава государства Владимир Зеленский, а кто-то из военных.

В качестве примера того, кто может победить на выборах украинского президента, он привел руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Лукашенко подчеркнул, что президентом станет кто-то из военных, но не Зеленский. Он утверждает, что «многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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