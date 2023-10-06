Лукашенко заявил, что Зеленский «ведет себя абсолютно правильно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, требуя от западных стран постоянной помощи, поступает правильно. Об этом сообщает «Пул Первого».

Он подчеркнул, что россияне и журналисты говорят о том, что Зеленский «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно».

«Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — считает Лукашенко.

По его мнению, Украина подготовилась к оборонным действиям до начала конфликта и создала эшелонированную оборону.

До этого Лукашенко заявил, что если на Украине состоятся президентские выборы, то победу на них одержит не нынешний глава государства Владимир Зеленский, а кто-то из военных.

В качестве примера того, кто может победить на выборах украинского президента, он привел руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Лукашенко подчеркнул, что президентом станет кто-то из военных, но не Зеленский. Он утверждает, что «многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.