Мирзиеев пригласил Путина в Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил российского коллегу Владимира Путина приехать с ответным визитом в республику. Об этом информирует пресс-служба администрации президента РФ.

Путин, в свою очередь, благосклонно принял это приглашение.

6 октября в Кремле начались переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиеева. В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах было уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Путин назвал переговоры с узбекистанским коллегой содержательными и результативными, по итогам встречи подписан ряд документов.

Ранее Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном.