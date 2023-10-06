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Мирзиеев пригласил Путина в Узбекистан

Путин принял приглашение Мирзиеева нанести ответный визит в Узбекистан

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил российского коллегу Владимира Путина приехать с ответным визитом в республику. Об этом информирует пресс-служба администрации президента РФ.

Путин, в свою очередь, благосклонно принял это приглашение.

6 октября в Кремле начались переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиеева. В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах было уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Путин назвал переговоры с узбекистанским коллегой содержательными и результативными, по итогам встречи подписан ряд документов.

Ранее Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном.

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