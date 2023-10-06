МЧС РФ сообщило о проработке помощи армянам Карабаха

МЧС России прорабатывает помощь карабахским армянам на среднюю и долгую перспективы. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению дипведомства, помимо содействия по линии российско-армянского центра гуманитарного реагирования, с учетом брифинга МИД Армении 2 октября, МЧС РФ взяло в проработку обращение партнеров насчет оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В МИД РФ также указали, что совместно с Росрезервом уже был сформирован первичный список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Нагорном Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва больше не может повлиять на решения Баку, а Нагорный Карабах находился в зоне ответственности миротворческого контингента российских ВС.

Ранее стало известно, что Миссия ООН собирается в ближайшее время снова посетить Карабах.