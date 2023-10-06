В Грузии заявили, что президент саботирует процесс вступления страны в ЕС

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что радикальная оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили «категорически не хотят», чтобы страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. По его мнению, глава государства «саботирует процесс» вступления Тбилиси в Евросоюз, передает телеканал Imedi.

«В Грузии есть силы, которые категорически не хотят, чтобы Грузия получила статус кандидата [на вступление в ЕС]. Прежде всего, это радикальная оппозиция, коллективное «национальное движение» со своими партиями. <…> Для этого они ведут соответствующую кампанию, в том числе и Саломе Зурабишвили, и одна из причин, почему мы дошли до процедуры импичмента, заключается в том, что президент пытается саботировать процесс получения статуса кандидата», — сказал Кобахидзе.

1 сентября правящая партия объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению членов «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Позже генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что поездками в страны Европейского союза глава государства Саломе Зарубишвили сознательно нарушает конституцию, а подобные визиты поощряются «так называемыми друзьями» из-за границы. С его точки зрения, подобные действия совершаются, чтобы вызвать «дестабилизацию и хаос в стране». Он также заявил, что правящая партия не допустит такого развития событий.

Ранее в Грузии заявили, что президент Зурабишвили высмеивает конституцию.