В Грузии заявили, что президент Зурабишвили высмеивает конституцию

Член правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Алуда Гудушаури заявил, что в тот момент, когда Тбилиси отстаивает свой суверенитет, президент страны Саломе Зурабишвили «объявляет открытую войну» и «высмеивает основной закон страны». Его слова приводит телеканал Imedi.

Как отметил Гудушаури, президенту Зурабишвили необходимо предстать перед Конституционным судом и объяснить, почему она нарушила основной закон государства.

«Пусть она придет на заседание суда и объяснит, почему она умышленно нарушила конституцию, но, естественно, у нее будут большие неприятности», — сказал Алуда Гудушаури.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение партия объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

В случае, если будет доказано нарушение главного закона Грузии со стороны Зурабишвили, парламент проголосует за ее импичмент. Если импичмент поддержат 100 из 150 депутатов, то политик будет отстранена от должности президента.

Ранее в Грузии заявили о потере минимального доверия к президенту страны.