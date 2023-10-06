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Кремль: окончательных выводов о причинах крушения самолета Пригожина пока не было

Песков назвал установленным фактом осколки гранат в деле самолета Пригожина

Окончательных выводов о причинах падения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока не было. Найденные в телах погибших осколки, о которых говорил президент РФ Владимир Путин — это один из установленных фактов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин сказал, что этот доклад еще предстоит изучить окончательно, заключительных выводов и окончательного доклада Следственного комитета пока еще не было, отметил пресс-секретарь президента.

«Это пока один из установленных фактов (осколки гранат в телах погибших — «Газета.Ru»)», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда будет обнародован доклад, на который ссылался президент в своей речи.

Каких-либо официальных заявлений можно будет ждать только после того, как следствие будет завершено, подчеркнул он.

5 октября Путин в рамках выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», ссылаясь на следствие, заявил, что внешнего воздействия на самолет Пригожина не было, а в телах погибших при крушении самолета были обнаружены фрагменты ручных гранат. По его словам, глава СК РФ Александр Бастрыкин «буквально на днях» докладывал ему об авиакатастрофе.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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