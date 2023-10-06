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В Госдуме предсказали реакцию США на отмену договора о запрещении ядерных испытаний

Депутат Швыткин не исключил, что США ратифицируют договор о запрещении ядерных испытаний

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Владимир Федоренко/РИА Новости

После того как Россия отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Мне трудно предсказать действия США, но, я думаю, они будут по политико-дипломатическим каналам пытаться выйти на возможную ратификацию, будут, возможно, обещать ратификацию с их стороны. Но верить Соединенным Штатам Америки никоим образом нельзя. Мы должны ориентироваться прежде всего не на то, что США что-то будут предпринимать, а на обеспечение национальных интересов нашего государства», — сказал Швыткин.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот вопрос был поднят президентом Владимиром Путиным в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее в Госдуме объяснили, почему РФ необходимо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний.

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