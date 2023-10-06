Президент Владимир Путин не дал Соединенным Штатам завершить стратегическое окружение России, считает обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России», — пишет Тутар.

Также он считает, что Россия смогла преодолеть политику санкционного давления со стороны США, которым не удалось настроить против России весь мир. Тутар отмечает, что протест против военной поддержки Украины параллельно усиливается, и Киев необходимо заставить сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб пришел к выводу, что Запад прекратит снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Он пояснил, что в нынешней ситуации украинское руководство столкнулось перед неразрешимым противоречием — Киев не может ни просить мира, ни выиграть войну.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.