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Путин: дело не в территориях, а в гарантиях безопасности

Путин: дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, где армия страны должна будет остановиться. По его словам, важны не территории, а безопасность россиян. Об этом глава государства сказал во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вы знаете, дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России, российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело] в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что общей целью специальной военной операции на Украине является денацификация страны.

До этого глава государства раскрыл, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала июня потеряли более 90 тыс. солдат и лишились свыше 550 танков. Президент уточнил, что речь идет о проведении «так называемого контрнаступления».

Россия призывает все страны следовать шести принципам международных отношений, среди которых равноправие, стремление к открытому миру и при этом сохранение многообразия. Эти принципы назвал Путин на пленарном заседании «Валдая».

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