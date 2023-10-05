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Путин рассказал о позиции России по поводу вступления Украины в ЕЭС

Путин: Россия никогда не была против вступления Украины в ЕЭС

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Об этом он рассказал в рамках выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, российская сторона никогда не возражала и не высказывала какой-либо негативной позиции по поводу планов Украины на вступление в Европейское экономическое сообщество.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 20 государств Европейского союза (ЕС) присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Он ожидает, что к ним присоединятся и оставшиеся семь стран организации.

Он также выразил надежду, что до конца года Украина заключит первые двусторонние соглашения с партнерами по «гарантиям безопасности».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать военную, экономическую поддержку и помощь во вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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