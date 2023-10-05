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Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте

Путин: бывший спикер парламента Канады Энтони Рота «или идиот, или негодяй»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бывший спикер парламента Канады Энтони Рота является идиотом и негодяем, так он прокомментировал присутствие нациста Ярослава Хунки в парламенте страны. Об этом он рассказал в рамках выступления на Валдайском форуме.

Путин считает, что Рота не мог не понимать, что Хунка сражался на стороне войск нацистов. Путин подчеркнул, что если экс-спикер парламента Канады не знает, что «против России сражался Гитлер и его приспешники», то он или идиот, или негодяй.

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

24 сентября во время своего выступления в парламенте Канады Зеленский поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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