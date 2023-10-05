Путин назвал общую цель спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что общей целью специальной военной операции на Украине является денацификация страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Спикер палаты парламента Канады говорит: он (Хунка. — «Газета.Ru») сражался с русскими и сегодня продолжает — там цитата — продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, в России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, а все проблемы из-за введения санкций преодолены.

Также Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российскую цивилизацию невозможно свести к общему знаменателю, ее нельзя разделить. Он отметил, что страна укрепляла национальное единство и целостность государства.

Ранее Путин назвал цель СВО.