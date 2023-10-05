Путин прокомментировал судьбу Варданяна

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи прокомментировал ситуацию с арестом Азербайджаном министра Нагорно-Карабхской республики Рубена Варданяна.

По его словам, Варданян сам отказался от российского гражданства.

28 сентября Варданян заявил, что принял решение сдаться властям Азербайджана ради безопасности народа Карабаха. В Баку экс-советнику главы НКР предъявили обвинения в финансировании терроризма. Суд в Баку арестовал Варданяна на четыре месяца, в Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы. Ряд российских деятелей культуры призвали к освобождению Варданяна. Также дети Рубена Варданяна потребовали его освобождения.

5 октября служба государственной безопасности Азербайджана подтвердила информацию о задержании бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Вместе с ними под стражей оказался экс-председатель парламента Давид Ишханян.

Ранее президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.