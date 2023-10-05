Медведев заявил, что Россию невозможно победить

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победить ядерную державу можно только при условии уничтожения планеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Они понимают, что Россию победить невозможно. Я об этом неоднократно говорил, сколько бы меня за это ни упрекали: невозможно победить ядерную державу. Можно победить только ценой уничтожения жизни на планете. Они это понимают», — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что у США осталось денег на финансирование Украины всего на два месяца. Медведев отметил, что за последние несколько дней появились «две приятные новости» для Киева. Одна из них заключается в стремлении Европейского союза (ЕС) принять Украину в состав организации к 2030 году, уточнил замглавы Совбеза России.

При этом вторая — это отставка спикера нижней палаты Конгресса США Кевина Маккарти, которая произошла впервые в истории страны. Как указал Медведев, соответствующее решение было принято «из-за любви к киевской власти» и поискам компромиссов по финансированию Украины.

3 октября американский телеканал Fox News сообщил, что член нижней палаты Конгресса США Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Еще накануне законодатель оповестил журналистов о соответствующих планах, объяснив свои намерения необходимостью выбрать новое и заслуживающее доверие руководство.

Ранее в США назначили временного спикера палаты представителей.