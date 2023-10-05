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Медведев заявил, что Россию невозможно победить

Медведев заявил, что Россию невозможно победить и на Западе это понимают

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победить ядерную державу можно только при условии уничтожения планеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Они понимают, что Россию победить невозможно. Я об этом неоднократно говорил, сколько бы меня за это ни упрекали: невозможно победить ядерную державу. Можно победить только ценой уничтожения жизни на планете. Они это понимают», — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что у США осталось денег на финансирование Украины всего на два месяца. Медведев отметил, что за последние несколько дней появились «две приятные новости» для Киева. Одна из них заключается в стремлении Европейского союза (ЕС) принять Украину в состав организации к 2030 году, уточнил замглавы Совбеза России.

При этом вторая — это отставка спикера нижней палаты Конгресса США Кевина Маккарти, которая произошла впервые в истории страны. Как указал Медведев, соответствующее решение было принято «из-за любви к киевской власти» и поискам компромиссов по финансированию Украины.

3 октября американский телеканал Fox News сообщил, что член нижней палаты Конгресса США Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Еще накануне законодатель оповестил журналистов о соответствующих планах, объяснив свои намерения необходимостью выбрать новое и заслуживающее доверие руководство.

Ранее в США назначили временного спикера палаты представителей.

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