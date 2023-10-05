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В Раде заявили о критической ситуации на фронте

Депутат Рады Гончаренко заявил о критической ситуации в ВСУ и на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

В армии Украины наблюдается полный бардак, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В своем Telegram-канале он отметил, что требует встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить текущую ситуацию в ВСУ и на фронте.

«Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспеченных и выплатах. Ситуация критическая и на фронте. Сейчас не время разводить балаган и цирк», — написал Гончаренко.

Он добавил, что уже третий год на Украине нет приказа о демобилизации срочников, есть серьезные проблемы с выплатами военным. Гончаренко подчеркнул, что Украина постепенно теряет поддержку в США из-за отсутствия парламентской дипломатии.

«Нужно выйти к людям и сказать все честно. Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте», — заключил украинский депутат.

Ранее сообщалось, что ВСУ не смогут наступать в 2024 году без помощи США.

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