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Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана

Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

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Depositphotos

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что ЕП призывает ввести санкции против лиц в правительстве Азербайджана, «ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».

Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Резолюцию поддержал 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались.

Данная резолюция не является юридически обязывающей.

До этого председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин заявил, что Вашингтон в связи с событиями в Нагорном Карабахе должен приостановить предоставление Баку военной помощи. По мнению Кардина, США должны прекратить оказание помощи Азербайджану, пока тот не остановит «жесткую кампанию» в Карабахе.

Ранее глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах.

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