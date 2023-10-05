В США раскрыли размер долга сына Байдена по судебным процессам

Сын президента США Джо Байдена Хантер за последние пять лет накопил долги размеров более $10 млн на юридических счетах и ​​может потратить еще миллионы, поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства. Об этом сообщает телеканал CNN.

Хантер накопил долги из-за многолетнего федерального расследования в отношении него, бракоразводного процесса и алиментов, а также инициированных его защитой исков против оппонентов.

По информации CNN, союзники сына американского президента надеялись, что помощь по сбору средств придет от главных сторонников его отца, но этого не произошло. Близкие к команде юристов Хантера люди обсуждали идею создания фонда правовой защиты в начале этого года, но она не была реализована.

«Никто не поможет ему финансово», — сказал телеканалу один человек, близкий к Хантеру.

Как отмечает телеканал, любой долг стал бы «осложняющим политическим фактором для Белого дома его отца, который уже занимается федеральными расследованиями и расследованиями конгресса в отношении бизнеса Хантера Байдена». Прошлые попытки Хантера собрать деньги путем продажи дорогостоящих произведений искусства вызвали опасения по поводу конфликта интересов. CNN считает, что привлечение дополнительных пожертвований извне может стать еще одним объектом пристального внимания.

Ранее Хантер Байден не признал вину по делу о незаконном хранении оружия.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.